Космический разгонный блок "Фрегат" затопили в Тихом океане

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты Воздушно-космических войск (ВКС) России завершили операцию по сведению с орбиты разгонного блока "Фрегат", задействованного в запуске спутников "Канопус", сообщает в четверг Минобороны РФ.

"Завершены операции по сведению РБ "Фрегат" с целевой орбиты космических аппаратов "Канопус-В" №3 и №4 и затоплению его в несудоходной зоне акватории Тихого океана", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

РБ "Фрегат" увели с орбиты на Землю за счет нескольких включений двигательной установки, говорится в сообщении.

Эту задачу выполнили специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

Третий запуск в Восточного

Ранее в четверг Роскосмос сообщил, что два спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", а также малые космические аппараты достигли целевой орбиты после запуска с космодрома "Восточный". "Антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме", - добавил представитель госкорпорации.

Ракета была запущена в соответствии с графиком в 5:07 по московскому времени. Этот запуск стал третьим в истории космодрома Восточный.

Ракета вывела на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" № 3 и № 4 и малые космические аппараты попутной нагрузки. Помимо спутников, запускаемых по федеральной программе, на орбиту выведены девять космических аппаратов по контракту с ОАО "Главкосмос". Среди них четыре американских аппаратах LEMUR типа 3U CubeSat, четыре немецких спутниках S-NET и один D-Star One.

Спутники запускались с помощью ракеты-носителя "Союз 2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Первоначально третий в истории пуск с Восточного планировался на 22 декабря 2017 года. Однако после нештатной ситуации с разгонным блоком "Фрегат" во время второго пуска 28 ноября 2017 года запуск был перенесен на 1 февраля 2018 года.