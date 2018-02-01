Суд не нашел оснований для досрочного освобождения лидера "Шалтая-Болтая"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на отказ в условно-досрочном освобождении (УДО) лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву, передает корреспондент "Интерфакса".

Судебное заседание проходило в закрытом для слушателей режиме. Рассмотрев доводы сторон, апелляционная инстанция не нашла оснований для досрочного освобождения Аникеева.

Таким образом, повторно он сможет попросить об УДО только через шесть месяцев. Вместе с тем, срок назначенного судом Аникееву наказания в виде двух лет колонии истекает в ноябре этого года.

12 января Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить прошение Аникеева об УДО, рассмотрев ходатайство в закрытом режиме. 17 января адвокат Евгения Семаранова сообщала "Интерфаксу", что защита Аникеева обжаловала это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Обвинения против участников "Шалтая-Болтая"

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникеев (известен в интернете под ником Льюис), полностью признавший вину в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и заключивший сделку со следствием, был осужден Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Его защита обжаловала приговор, однако впоследствии, по решению самого Аникеева, отозвала апелляционную жалобу.

Аникеев был арестован в ноябре 2016 года, чуть позже арестовали еще двоих членов группировки - Константина Теплякова и Александра Филинова. Последних Мосгорсуд 6 сентября также признал виновными в неправомерном доступе к компьютерной информации из корыстных побуждений и назначил им по три года колонии общего режима каждому. 20 декабря Верховный суд РФ признал приговор в отношении фигурантов законным.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, хакеры специализировались на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Потерпевшими по делу Аникеева признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы "Сумма". Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики президента РФ Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.

По данным источника "Интерфакса", еще трое хакеров - предполагаемых участников "Шалтая-Болтая" - находятся в розыске.