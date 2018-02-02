Посол Франции в РФ анонсировала визит Макрона в Москву

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Перед посещением Петербургского международного экономического форума президент Франции Эманнуэль Макрон намерен посетить Москву, сообщила на встрече с губернатором Подмосковья посол Франции в России Сильви Берманн.

"В прошлом году к нам приехал Владимир Путин, его приняли в Версальском дворце. А в этом году президент Французской республики собирается участвовать в экономическом форуме в Петербурге. А до этого, я думаю, что он совершит визит в Москву", - сказала Берманн.

Позднее в посольстве Франции уточнили, что Макрон, возможно, прибудет на ПМЭФ, однако полетит, скорее всего, чёрез Москву.

"Госпожа посол имела в виду, что президент, вероятно, сделает остановку в Москве, а затем полетит в Санкт-Петербург на ПМЭФ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь не идёт о двух визитах.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.