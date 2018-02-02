К границам РФ на Балтике вылетели два американских разведывательных самолета

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Два американских разведывательных самолета в пятницу утром вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании, взяв курс к российским рубежам на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в предстоящей многочасовой операции задействованы стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

В последние четыре дня американские военные самолеты проводят ежедневные многочасовые разведывательные полеты вблизи Калининградской области, а также в среду вели разведку вблизи Ленинградской и Псковской областей.

С начала года уже было совершено, по меньшей мере, 14 подлетов американских разведчиков к границам Калининградской области, а также двух - к Ленинградской и Псковской областей со стороны Эстонии и Латвии.

1 февраля, в Министерстве обороны России заявили, что Пентагону следует перестать направлять самолеты-разведчики к российским границам или вернуться к переговорам о правилах выполнения таких полетов. В министерстве также отметили, что американской стороне, отправляя самолеты-разведчики в район Черного моря вблизи границы РФ, должен понимать, что их встретят истребители дежурных сил ПВО России.