Минобороны РФ предложило США прекратить полеты разведчиков у границ России

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Пентагону следует перестать направлять самолеты-разведчики к российским границам или вернуться к переговорам о правилах выполнения таких полетов, заявили в четверг в Министерстве обороны России.

"Воздушно-космические силы и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства РФ", - сказали в военном ведомстве, комментируя заявление Пентагона о небезопасном перехвате 29 января российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика над Черным морем.

"Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения", - заявили в Минобороны.

Пентагон, отправляя самолеты-разведчики в район Черного моря вблизи границы РФ, должен понимать, что их встретят истребители дежурных сил ПВО России, заявили в Минобороны РФ. "Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота (США) Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации", - говорится в сообщении военного ведомства РФ. В министерстве заявили, что еще один вариант для Пентагона - "выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства РФ".

"Для российской истребительной авиации "перехват" воздушных целей, приближающихся с выключенными транспондерами к государственной границе, длится считанные минуты. Поэтому действия российского Су-27, пресекавшего более 2 часов 20 минут попытки американского самолета-разведчика EP-3E Aires-II приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма правильно называется "сопровождением", - заявили в Минобороны РФ.

В министерстве обороны США ранее сообщили об опасном маневре российского истребителя при "перехвате" самолета американских ВМС P-3 Orion в небе над Черным морем. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что истребитель ВКС РФ 29 января прошел в пяти футах (полутора метрах) от самолета ВМС США в международном воздушном пространстве. Действия российского истребителя вынудили экипаж американского самолета преждевременно завершить миссию, отмечает телеканал.

MT @USNavyEurope : Additional video of Russian Sukhoi Su-27's unsafe intercept of @USNavy EP-3E Aries II, as the EP-3 was flying in international airspace over #BlackSea on Jan. 29. Video compilation. pic.twitter.com/O3ez9Mcfip — U.S. Navy (@USNavy) January 31, 2018

В министерстве обороны России, в свою очередь, опровергли сообщения о небезопасном сближении самолетов и отметили, что полет Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и при соблюдении мер безопасности.