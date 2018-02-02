РКК "Энергия" начнет летные испытания сверхтяжелой ракеты-носителя с 2028 года

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" стала головным разработчиком ракетного комплекса сверхтяжелого класса, говорится в сообщении корпорации.

"Корпорация "Энергия" определена головным разработчиком космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК). Указ о создании на "Восточном" этого комплекса был подписан на этой неделе президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении "Энергии".

"Проведение летных испытаний "сверхтяжа" запланировано с 2028 года. В соответствии с проектом технического задания КРК СТК должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту", - отметили в корпорации.

В "Энергии" заявляют, что концепция создания КРК СТК предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты-носителя (РН) сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой в настоящее время ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

"Определены основные этапы работ по проекту. На первом этапе - в период с 2018 по 2019 год - будет разработан эскизный проект на КРК СТК, определен проектный облик составных частей комплекса, подготовлены технико-экономические обоснования", - сообщает корпорация. Второй этап, запланированный на 2020-2028 годы, предусматривает выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

В ноябре 2016 года о разработке сверхтяжелой ракеты сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Мы по поручению президента переходим к созданию тяжелой ракеты, а это уже совсем другие нагрузки, совершенно иные возможности выводить на дальние орбиты тяжелые механизмы, тяжелые корабли и аппараты. Это возможность реализовать идею лунной станции - посещаемой или обитаемой", - сказал он.

По его словам, у ряда экспертов были сомнения на счет создания сверхтяжелой ракеты, "но было принято волевое решение начать работу над этим проектом". Рогозин также сообщил, что создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле 2016 года президент России не исключил, что на космодроме Восточный будет создана инфраструктура под сверхтяжелую ракету и пилотируемый комплекс.