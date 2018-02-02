В РКК "Энергия" рассказали о планах освоения Луны сверхтяжелой ракетой

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российский космический комплекс ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК) позволит реализовать перспективные космические программы, заявляют в ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Создание КРК СТК позволит существенно расширить возможности реализации ряда перспективных космических программ, прежде всего - освоения Луны, исследования дальнего космоса, создания космических комплексов противоастероидной защиты", - говорится в сообщении РКК "Энергия".

Ранее в пятницу сообщалось, что корпорация "Энергия" определена головным разработчиком космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК). "Указ о создании на "Восточном" этого комплекса был подписан на этой неделе президентом РФ Владимиром Путиным", - отмечается в сообщении "Энергии".

"Проведение летных испытаний "сверхтяжа" запланировано с 2028 года. В соответствии с проектом технического задания КРК СТК должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту", - отметили в корпорации.

Разработка сверхтяжелой ракеты

В "Энергии" отметили, что определены основные этапы работ по созданию ракеты сверхтяжелого класса.

"На первом этапе - в период с 2018 по 2019 год - будет разработан эскизный проект на КРК СТК, определен проектный облик составных частей комплекса, подготовлены технико-экономические обоснования", - сообщили в корпорации, отметив, что, при разработке ракеты будут использованы основные элементы и технологии создаваемой в настоящее время ракеты среднего класса "Союз-5".

Второй этап, запланированный на 2020-2028 годы, предусматривает выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

В ноябре 2016 года о разработке сверхтяжелой ракеты сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Мы по поручению президента переходим к созданию тяжелой ракеты, а это уже совсем другие нагрузки, совершенно иные возможности выводить на дальние орбиты тяжелые механизмы, тяжелые корабли и аппараты. Это возможность реализовать идею лунной станции - посещаемой или обитаемой", - сказал тогда Рогозин.

По его словам, у ряда экспертов были сомнения на счет создания сверхтяжелой ракеты, "но было принято волевое решение начать работу над этим проектом".

В апреле 2016 года президент России не исключил, что на космодроме Восточный будет создана инфраструктура под сверхтяжелую ракету и пилотируемый комплекс.