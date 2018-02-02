Суд подтвердил взыскание с Центра Хруничева в пользу "Роскосмоса" 78 млн рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в пятницу подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с Центра Хруничева в пользу госкорпорации "Роскосмос" 77,9 млн рублей неустойки из заявленных 2,2 млрд рублей.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил кассационную жалобу "Роскосмоса".

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 18 сентября 2017 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 19 июня о взыскании с ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" в пользу "Роскосмоса" 77,9 млн рублей неустойки из заявленных 2,2 млрд рублей.

Из материалов дела следует, что "Роскосмос" (заказчик) и Центр имени Хруничева" (исполнитель) 26 сентября 2012 года заключили госконтракт по созданию комплекса кислородно-водородного разгонного блока" (ОКР). Срок выполнения работ - с 26 сентября 2012 года по 30 сентября 2013 года. Цена - 1,1 млрд рублей.

В установленный срок обязательства по госконтракту не были выполнены.