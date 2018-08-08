Рогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в Омск

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Оказание поддержки Центру имени Хруничева не может быть увязано с изъятием земельных участков, а перевод производства из Москвы в Омск может состояться только после отладки там квалифицированного производства.

Такие решения были приняты на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин с руководством космической отрасли, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Президент выслушал все предложения по финансовому оздоровлению Центра Хруничева и принял решение по мерам государственной поддержки, которые должны быть оказаны немедленно, поскольку центр является производителем уникальных космических ракет, с которыми российская космическая отрасль во многом связывает свое будущее и возможности выведения на все орбиты, включая геостационарную, полезных нагрузок", - заявил Рогозин.

"Президент указал, что до тех пор, пока не будет налажено, сертифицировано и квалифицировано серийное производство на предприятии центра в Омске, московская производственная площадка должна оставаться в том виде, в котором она существует сегодня, а оказание мер государственной поддержки Центру Хруничева не может быть связано с тем, чтобы изымать какие-то земли у предприятий, они должны оставаться в собственности предприятия", - заявил глава Роскосмоса.

Рогозин также отметил, что помощь должна быть оказана Московскому ракетному заводу. "Должны быть созданы нормальные условия для коллектива предприятия - конструкторов, инженеров, технологов", - уточнил он.

"Что также необходимо предпринять - это решить проблемы, которые связаны с кредитной задолженностью предприятия, с нагрузкой, которая сформировалась в прошлые годы не очень, так скажем, корректного управления", - сообщил глава Роскосмоса.

"Роскосмос получил все необходимые поручения президента, приступаем к работе немедленно", - подчеркнул он.