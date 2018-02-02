Матвиенко предложила объявить 2019 год Годом села

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о том, чтобы объявить 2019 год Годом села.

"Мы думаем - пока это сырое предложение - может быть, чтобы выделить проблемы села в приоритетное направление, предложить объявить следующий год Годом села?" - сказала Матвиенко на встрече с тружениками социальной сферы села в Совете Федерации в пятницу.

Однако, отметила она, чтобы эта идея могла реализоваться и дать мощный импульс для серьезного прогресса во всех сферах сельской местности, необходимо наполнить ее конкретным, реальным содержанием.

"Если вы поддержите это сегодня, то возможно, вы поможете наполнить это предложение конкретными мерами, что даст нам основание обратиться с этой идеей в правительство и к президенту", - отметила Матвиенко.