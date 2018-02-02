В Совфеде предложили восстановить необдуманно закрытые на селе медучреждения

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Медицинские учреждения в сельской местности, которые были необдуманно закрыты в рамках оптимизации, необходимо восстановить, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Теперь надо задумываться о том, чтобы восстановить те учреждения, которые были необдуманно закрыты. Понятно, нужно следить за эффективностью, за тем, чтобы там были качество, условия, но отказываться даже от ФАПов (фельдшерско-акушерские пункты - ИФ) в сельской местности - это просто абсолютно безответственное решение оставить население без элементарной медицинской помощи", - сказала Матвиенко на встрече с тружениками социальной сферы села в Совете Федерации в пятницу.

По ее словам, в рамках оптимизации в системе здравоохранения порой "закрывали всё и вся, не думая".

Она напомнила, что в декабре 2017 года законодательно была закреплена необходимость учета мнения сельских жителей при принятии решений о реорганизации или ликвидации медицинских организаций.