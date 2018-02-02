В Роструде напомнили о длинных выходных из-за 23 февраля и 8 марта

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Роструде напомнили, что о длинных выходных из-за праздников в феврале и марте.

"В этом году 23 февраля, День защитника Отечества, приходится на пятницу, и вместе с выходными, субботой 24 февраля и воскресеньем, 25 февраля, получается трехдневный отдых. Четверг, 22 февраля, как рабочий день, предшествующий праздничному, будет сокращен на час", - заявил в пятницу "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Две недели спустя у россиян будет 4 выходных дня подряд в связи с празднованием Международного женского дня, напомнил замглавы ведомства. "8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня с 6 января на 9 марта пятницу. Это позволит отдыхать 4 дня подряд, с четверга, 8 марта, по воскресенье 11 марта включительно", - сказал собеседник агентства.

Среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день будет короче на час, отметил Шкловец.