Россиянам предстоит укороченная трудовая неделя

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя в России продлится всего три дня, с понедельника по среду, а затем, в связи с Международным женским днем у россияне будет четыре выходных дня подряд, с четверга, 8 марта по воскресенье, 11 марта, включительно.

"Следующая рабочая неделя будет трехдневной, с понедельника по среду включительно. При этом среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день, будет сокращен на 1 час", - заявил "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Столь короткая рабочая неделя получается в связи с празднованием Международного женского дня, который в текущем году приходится на четверг, отмечает замглавы ведомства.

"8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня 6 января этого года, который приходился на субботу, - на пятницу, 9 марта. Это позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд, поскольку к 8 и 9 марта добавляются обычные выходные - суббота, 10 марта и воскресенье, 11 марта", - сказал собеседник агентства.

Что касается майских праздников, то в связи с празднованием Первомая (официальное название праздника - День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд, отмечают в ведомстве.

Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. В свою очередь, выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье.

В связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на среду, 9 мая, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной "разделит" рабочую неделю на две части - 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.