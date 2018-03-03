Главные новости
В РоссииИсточник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружияВ РоссииОлег Дерипаска получил паспорт КипраВ миреИсточник сообщил о наличии более 400 ракет в глобальной системе ПРО США
В России

Россиянам предстоит укороченная трудовая неделя

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя в России продлится всего три дня, с понедельника по среду, а затем, в связи с Международным женским днем у россияне будет четыре выходных дня подряд, с четверга, 8 марта по воскресенье, 11 марта, включительно.

"Следующая рабочая неделя будет трехдневной, с понедельника по среду включительно. При этом среда, 7 марта, как предпраздничный рабочий день, будет сокращен на 1 час", - заявил "Интерфаксу" заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Столь короткая рабочая неделя получается в связи с празднованием Международного женского дня, который в текущем году приходится на четверг, отмечает замглавы ведомства.

В РоссииКалендарь выходных и праздничных дней на 2018 годКалендарь выходных и праздничных дней на 2018 годЧитать подробнее

"8 марта в этом году приходится на четверг, и разрыв между этим днем и выходными будет закрыт за счет переноса нерабочего дня 6 января этого года, который приходился на субботу, - на пятницу, 9 марта. Это позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд, поскольку к 8 и 9 марта добавляются обычные выходные - суббота, 10 марта и воскресенье, 11 марта", - сказал собеседник агентства.

Что касается майских праздников, то в связи с празднованием Первомая (официальное название праздника - День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд, отмечают в ведомстве.

Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. В свою очередь, выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье.

В связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на среду, 9 мая, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной "разделит" рабочую неделю на две части - 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.

Теги: Роструд
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Собчак предложила выявить лидера либеральной оппозиции на выборах президента РФСобчак предложила выявить лидера либеральной оппозиции на выборах президента РФ
Журналистка считает возможным "внутри этих выборов сделать праймериз для либеральных кандидатов"Подробнее
Источник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружияИсточник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружия
По словам военно-дипломатический источника, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже в войсках, стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком - в серийном производствеПодробнее
Олег Дерипаска получил паспорт КипраОлег Дерипаска получил паспорт Кипра
Представитель бизнесмена заявил, что причиной получения второго паспорта стала необходимость постоянных передвижений по мируПодробнее
Олимпийский BMW X4 выставлен на продажуОлимпийский BMW X4 выставлен на продажу
Машину с надписью "Команда России 2018" продают за 4 млн рублейПодробнее
Путин заявил о желании предотвратить распад СССРПутин заявил о желании предотвратить распад СССР
Это главное историческое событие, которое, по его признанию, хотел бы предотвратить президентПодробнее
Главный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук арестован в ГерманииГлавный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии
Адвокат фигуранта сообщил, что на решение вопроса о его экстрадиции в Россию может уйти минимум полгодаПодробнее
Адвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбленияАдвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбления
В ходе дебатов Жириновский использовал в отношении Собчак непечатное оскорбление, в ответ на что она облила его водойПодробнее
В Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружениеВ Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружение
По словам сенатора Бондарева, новое оружие поступит на боевое дежурство в пределах десятилетияПодробнее
Песков пообещал асимметричные ответы США по вопросам вооруженийПесков пообещал асимметричные ответы США по вопросам вооружений
Пресс-секретарь президента также отметил, что новое вооружение не нарушает стратегический паритетПодробнее
Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук задержан в ГерманииПредполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук задержан в Германии
Об этом сообщил его адвокатПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 марта5 фото
02 марта
Фотохроника 2 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИсточник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружияВ РоссииОлег Дерипаска получил паспорт КипраВ миреИсточник сообщил о наличии более 400 ракет в глобальной системе ПРО СШАЭкономикаПорошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением на УкраинеВ миреПод зданием Рады в Киеве начались столкновения полиции и протестующихКультура"Эмоджи фильм" признали худшей картиной 2017 года

Собчак предложила выявить лидера либеральной оппозиции на выборах президента РФ

Журналистка считает возможным "внутри этих выборов сделать праймериз для либеральных кандидатов" Подробнее

На Украине завели дело о превышении полномочий полицией при разгоне протеста

"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛПетербуржцы заканчивали матч вдевятером, пермяки - вдесятером Подробнее

17-летнего британца приговорили к 11 годам тюрьмы за подготовку терактов

В ХМАО возбудили уголовное дело по факту ранения школьницы ножом

В Минэнерго РФ заверили в отсутствии угроз транзиту газа в Европу через Украину

РФ специально делала утечку о разработке автономных подводных аппаратов

Полиция сообщила о двух десятках пострадавших из-за беспорядков в Киеве

Подросток ударил ножом семиклассницу в ХМАО

Митрополит Иларион назвал опасным обилие мультфильмов с монстрами на ТВ

Источник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружия

Источник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружияПо словам военно-дипломатический источника, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже в войсках, стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком - в серийном производстве Подробнее

В Госдуме предложили научить всех россиян оказывать первую помощь

В ДНР заявили о диверсионном характере взрыва в Донецке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru