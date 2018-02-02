Матвиенко предложила задуматься о создании в России министерства одиночества

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заинтересовалась опытом Великобритании, где недавно появился министр по одиночеству для поддержки, в частности, пожилых людей, и предложила задуматься о введении в будущем такой должности в России.

"Надо (использовать - ИФ) все возможные форматы, чтобы люди пожилого поколения не чувствовали себя одинокими. В Великобритании даже министерство одиночества создали. Потому что на фоне современного развития общества одиночество является одной из самых больших проблем для человека - эмоциональных, моральных. Поэтому пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание этим людям. Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества, я не знаю", - сказала Матвиенко на встрече с тружениками социальной сферы села в Совете Федерации в пятницу.

Она напомнила, что ранее уже предлагала подумать о создании в России "министерства счастья" - по опыту Объединенных Арабских Эмиратов.

"Я уже предлагала министерство счастья - как-то не очень поддерживают пока меня. Ну вот, на очереди и министерство одиночества. Будем креативить, может быть, и достучимся", - сказала Матвиенко.

16 января премьер-министр Великобритании Тереза Мей назначила Трейси Крауч (Tracey Crouch) министром по вопросам одиночества, сообщала газета The Telegraph. Таким образом Мей отдала дань уважения работе члена парламента Великобритании от партии лейбористов Джо Кокс, которая была убита в июне 2016 года.