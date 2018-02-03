Немецкие парламентарии приедут в Крым обсудить вопрос о снятии санкций

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Представители национал-консервативной партии "Альтернатива для Германии" намерены посетить Крым, чтобы обсудить вопросы снятия санкций с России и признания российского статуса полуострова, сообщил "Интерфаксу" председатель региональной национально-культурной автономии немцев республики Крым Юрий Гемпель.

По его словам, в Крым приедут 10 депутатов парламентов трех земель ФРГ: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии, они будут находиться на полуострове 3-9 февраля.

"Мы впервые встречаем делегацию, полностью состоящую из депутатов земельных парламентов от партии "Альтернатива для Германии", - сказал Гемпель.

"Парламентарии готовы обсуждать снятие санкций с РФ. Кроме того, они говорят, что Крым нужно признать частью РФ. Третье - их интересует развитие бизнеса между Германией и Крымом", - сказал Гемпель, который является также заместителем председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям.

По его информации, в программе визита встречи с руководителями Крыма, членами президиума парламента республики, с представителями национально-культурных объединений региона, со студентами и преподавателями одного из вузов. Также немцы хотят посетить строящийся терминал аэропорта "Симферополь", международный детский центр "Артек" и сельхозпредприятие.

"Я убежден, что такой визит для Крыма очень значим. Думаю, затем в этом году, уже осенью, к нам приедут депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии", - отметил Юрий Гемпель.

По итогам прошедших в сентябре 2017 года выборов в бундестаг правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (Alternative fur Deutschland) сформировала третью по величине парламентскую фракцию.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума о статусе полуострова. Украина его результаты не признает и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний, бизнесменов и политиков.