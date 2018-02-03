Что случилось этой ночью: суббота, 3 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США опубликовали новую ядерную доктрину. В документе Вашингтон указывает на сложные отношения с Россией: Москву не считают противником, но при этом напоминают ей о неприемлемости применения ядерного оружия и обвиняют в разработке типов вооружений в нарушении договоров с США. Доктрина не предусматривает автоматический ответ в случае, если Россия решит атаку против США или их союзников по НАТО. Сами США оставили за собой право разрабатывать маломощные ядерные заряды и анонсировали создание нового бомбардировщика. Более определенно звучит позиция по КНДР: Вашингтон обещает "покончить с режимом" Ким Чен Ына при первой же ядерной атаке со стороны Пхеньяна.

- Обвиняемый в хакерских атаках россиянин Петр Левашов экстрадирован из Испании в США, сообщает американское министерство юстиции. В Посольстве РФ в Вашингтоне готовы оказать необходимое содействие задержанному, а также потребовали от властей США "прекращения захватов россиян по всему миру". Экстрадиции задержанного в октябре в Барселоне Левашова добивались власти обеих стран.

- Немецкие парламентарии из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" приедут в Крым обсудить вопрос о снятии санкций и признания российского статуса полуострова.