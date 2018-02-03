В Петербурге восстановили подачу света в обесточенные из-за аварии районы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Ленэнерго" полностью восстановило электроснабжение потребителей после аварии, оставившей без света несколько районов Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба предприятия в субботу.

"Сразу после поступления информации о технологическом нарушении на места выехали 22 бригады "Ленэнерго", в кратчайшие сроки большую часть потребителей во всех районах запитали по резервным схемам и от дизель-генераторных установок", - говорится в сообщении.

В настоящее время все абоненты, запитанные от сетей "Ленэнерго" в Адмиралтейском, Василеостровском и Кировском районах Санкт-Петербурга, получают электроэнергию в полном объеме.

В связи с массовыми отключениями электроснабжения в компании введен особый режим работы. Работает оперативный штаб.

Как сообщалось ранее, в результате короткого замыкания на распределительном устройстве ТЭЦ в Петербурге утром в субботу погас свет в четырех районах города.