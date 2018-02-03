Короткое замыкание на ТЭЦ оставило без света четыре района Петербурга

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Аварийные бригады устраняют последствия короткого замыкания на распределительном устройстве ТЭЦ в Петербурге, из-за которого утром в субботу погас свет в четырех районах города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 8:10 поступила информация об инциденте на территории ТЭЦ-14 "Первомайская" (принадлежность ТГК-1) на Корабельной улице, 14.

"Произошло короткое замыкание на территории ТЭЦ на распределительном устройстве - 110кВ (...) В результате происшествия в Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском районах произошло веерное отключение абонентов с последующим автоматическим переподключением", - говорится в сообщении ведомства.

Объекты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" не отключены. В районы, оставшиеся без света, направлены дополнительные экипажи ГИБДД. Производится переподключение абонентов.

"Аварийные бригады на месте, идет определение дефекта, объема работ, и сроков устранения. Сведения о пострадавших не поступали, - добавляет МЧС. - К ликвидации происшествия привлечено от РСЧС 71 единица техники и 32 человека личного состава, в том числе от МЧС: две единицы техники и пять человек личного состава".