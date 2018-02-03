В ОСК оценили сроки передачи флоту фрегата "Адмирал Горшков"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Церемония поднятия Андреевского флага на фрегате "Адмирал Горшков" может пройти в конце лета 2018 года при соблюдении текущего графика работ и испытаний, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Закончила работу комиссия, которая выясняла причины неудачных пусков (корабельного комплекса противовоздушной обороны - ИФ). Определены, со слов "Алмаз-Антея", все наработки (меры, необходимые, чтобы исправить ситуацию - ИФ)", - сказал Рахманов.

"Полагаю, что необходимо полтора-два месяца, это конец марта, чтобы провести тестовые стрельбы в сухопутном режиме. После чего будет запланирован новый раунд госиспытаний, после будут приниматься решение о приемке этого комплекса противовоздушной обороны", - отметил он.

"Если график, который я вам сказал, будет соблюдён, то мы надеемся, что флаг Андреевский флаг будет поднят в конце лета текущего года", - сказал глава ОСК.

Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что у военных были замечания к зенитно-ракетному вооружению корабля.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.