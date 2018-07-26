Госкомиссия подписала приемный акт госиспытаний фрегата "Адмирал Горшков"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Государственная комиссия под председательством капитана I ранга Виктора Иванова подписала в четверг приемный акт госиспытаний фрегата "Адмирал Горшков" проекта 22350, сообщила представитель "Северной верфи" Ольга Данилевская.
"28 июля фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" войдет в состав ВМФ России", - отметила она.
Фрегаты проекта 22350 имеют следующие характеристики: водоизмещение - 5000 тонн, длина - 135 метров, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - 170 человек. Корабли этого проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".
"Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ведет строительство нескольких фрегатов этого проекта.