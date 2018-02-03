В СКР призвали пересмотреть процедуру усыновления из-за насилия над детьми

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Процедура передачи брошенных детей и сирот в семьи и контроль за усыновителями требуют пересмотра в связи с участившимися случаями насилия над малолетними россиянами, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Подмосковными органами СК возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 3-летнего ребенка (статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ), а по подозрению в совершении преступления задержаны его опекуны - 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители города Москвы", - сказала она в субботу "Интерфаксу".

По данным следствия, накануне опекуны сообщили на пульт станции скорой помощи о внезапном приступе у ребенка. "Малышу, доставленному в приемное отделение одной из районных больниц, был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, отравление психотропными веществами, кома неясной степени", - сообщила Петренко.

Она отметила, что ребенок переведен в клинику доктора Рошаля, где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. "В настоящее время проводится допрос подозреваемых, получены биологические образцы. В качестве свидетелей опрашиваются врачи больницы. Запрошен характеризующий материал на семью", - сказала представитель СК.

По данным Следственного комитета, в 2017 году органами социальной защиты Конаковского района Тверской области над мальчиком и его младшим братом была оформлена опека, местом проживания детей был определен адрес в Москве. "В этой связи следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение процессуальных проверок на предмет халатных действий (статья 293 УК РФ) в отношении органов опеки и попечительства Тверской области и Москвы, материалы уже переданы в территориальные подразделения СК РФ. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи", - заявила Петренко.

Она добавила, что глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

По ее словам, в связи с тем, что это далеко не первый случай в следственной практике, где имело место насилие со стороны приемных родителей, "назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними". "Очевидно, что это требует самого серьезного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка", - заявила представитель СК.

Как сообщалось, в начале января премьер России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому упрощен порядок подачи документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости обращать больше внимания на семьи, взявшие сирот из детских домов, и выстраивать систему поддержки таких семей.