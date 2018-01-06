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Правительство России упростило подачу документов при усыновлении

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому упрощен порядок подачи документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами, сообщает сайт правительства РФ.

Согласно изменениям, теперь гражданам, желающим оформить опекунство, не надо самостоятельно приносить в органы опеки и попечительства выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копию финансового лицевого счета с места жительства; справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования; копию пенсионного удостоверения, справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Теперь эти документы будут запрашиваться органами опеки у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Президент России Владимир Путин еще осенью заявлял о необходимости обращать больше внимания на семьи, взявшие сирот из детских домов, и выстраивать систему поддержки таких семей.

Теги: Россия, Дмитрий Медведев
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