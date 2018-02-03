В Сочи порядка 1,5 тыс. человек вышли на митинг в поддержку олимпийцев

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Митинг-концерт в поддержку российских спортсменов прошел в Сочи.

"Сочинские спортсмены, школьники, болельщики, жители города, неравнодушные к спорту, на митинге поддержали российских спортсменов и пожелали им победы на XXIII Зимних Олимпийских играх, которые состоятся в городе Пхёнчхане в Республике Корея", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи в субботу.

Собеседник агентства отметил, что почетными гостями праздника стали олимпийский чемпионы, заслуженные тренеры, участники первого Всемирного боксерского форума, который в эти дни проходит в Сочи.

"Сегодня это мероприятие посвящено только одному - пожеланию победы нашим спортсменам. Здесь собрались люди, которые понимают, что такое заслужить путевку на Олимпийские игры. Это титанический труд. И они все здесь сплотились воедино и пришли с пониманием того, что те люди, которые сегодня в Южной Корее, они это заслужили, выстояли, победили и добились того, чтобы поехать на Олимпиаду", - цитирует пресс-служба директора департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергея Пилосяна.

По данным администрации города, в митинге приняли участия порядка 1,5 тыс. человек.

Ранее в субботу на Васильевский спуск в Москве пришли более 60 тыс. человек на митинг-концерт "Россия в моем сердце" в поддержку спортсменов-олимпийцев.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.