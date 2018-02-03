Свыше полумиллиона россиян участвовали в акции "Россия в моем сердце"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Более 520 тыс. человек приняли участие в акции "Россия в моем сердце" по всей стране, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Более 520 тысяч человек приняли сегодня участие в акции "Россия в моем сердце", прошедшей в 129 российских городах. В обеспечении правопорядка и безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Росгвардии", - сказала Волк.

Ранее в МВД приводили данные по количеству пришедших на концерт в Москве: на Васильевском спуске собралось около 60 тысяч человек.

3 февраля по всей России проходят акции в поддержку спортсменов-олимпийцев.

Также в эти дни в стране проходят памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине битвы под Сталинградом.