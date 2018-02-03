Что произошло за день: суббота, 3 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российский Су-25 сбит в Сирии в районе Идлиба. Пилот катапультировался, но погиб в ходе боя с террористами. Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, которые сбили штурмовик Су-25. В Госдуме напомнили, что в Идлибе больше тысячи представителей американских инструкторов.

- Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК на отказ в допуске на Олимпиаду, сообщил портал Insidethegames со ссылкой на источник в МОК. Затем "Спорт-Экспресс" написал, что суд еще не вынес решения по этим олимпийцам.

- По всей стране прошли акции "Россия в моем сердце" в поддержку спортсменов-олимпийцев - в них приняли участие более полумиллиона граждан. В центре Москвы собрались более 60 тысяч человек.

- Очередной снегопад пришел в Москву. МЧС предупреждает об усилении ветра, гололеде, налипании снега на провода и метели. Мэрия столицы рекомендует не парковать автомобили под деревьями. В московских аэропортах задерживают и отменяют рейсы.

- Президентом Российской шахматной федерации избран ее действующий глава Андрей Филатов. Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов взял самоотвод с выборов президента РШФ. Вопрос о выдвижении кандидата от РФ на выборы президента ФИДЕ отложен до мая.

- Сергей Удальцов на съезде "Левого фронта" заявил, что движение поддержит "не словом, а делом" единого кандидата лево-патриотических сил Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ.

- Девушка погибла, упав на рельсы метро на станции "Полянка" в Москве.