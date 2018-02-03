В Татарстане пьяный полицейский сбил пешехода

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Татарстане выясняют обстоятельства ДТП с участием полицейского, сбившего пешехода.

Пресс-служба МВД региона сообщает, что в субботу рано утром в Альметьевске сотрудник уголовного розыска совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Спустя 20 минут он был задержан инспекторами ГИБДД. Потерпевший госпитализирован.

"По предварительным данным, сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался", - говорится в информации полиции.

В МВД подчеркнули, что принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.