СКР завел дело на сбившего пешехода татарстанского полицейского

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Полицейский, сбивший пешехода и скрывшийся с места происшествия после случившегося, стал фигурантом уголовного дела.

Старший помощник руководителя следственного управления по Татарстану Андрей Шептицкий сообщил "Интерфаксу", что в отношении задержанного по подозрению в наезде на пешехода сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Ранее со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану сообщалось, что утром 3 февраля инспекторы ГИБДД Альметьевска задержали сотрудника уголовного розыска, сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован.

"По предварительным данным, сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался", - говорилось в информации полиции.

Принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел.