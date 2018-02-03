Делегация немецких правых прибыла в Крым для обсуждения отмены санкций

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Представители правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прибыли в Симферополь в субботу вечером, депутаты региональных парламентов собираются обсудить вопросы снятия санкций и признания российского статуса полуострова.

"Парламентарии готовы обсуждать снятие санкций с Российской Федерации. Кроме того, они говорят, что Крым нужно признать частью РФ. Третье - их интересует развитие бизнеса между Германией и Крымом", - сказал председатель региональной национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель "Интерфаксу".

По его словам, на полуостров приехала делегация из 9 человек - 8 депутатов, представляющих парламенты трех земель ФРГ: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии, и один помощник депутата; они пробудут в Крыму до 9 февраля.

"Я с 2014 года занимаюсь проектами по народной дипломатии: сначала в Крым приезжали обычные граждане Европы, сегодня качественный состав делегации изменился в лучшую сторону. Мы впервые встречаем делегацию, состоящую из депутатов земельных парламентов от партии "Альтернатива для Германии". Убежден, что нынешний визит для Крыма очень значим. Думаю, затем в этом году, уже осенью, к нам приедут депутаты бундестага от этой партии", - отметил Гемпель, который является также заместителем председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям.

В программе визита - встречи с руководителями Крыма и с журналистами. Также парламентарии хотят посетить строящийся терминал аэропорта "Симферополь", международный детский центр "Артек" и ряд достопримечательностей региона.

По итогам прошедших в сентябре 2017 года выборов в Бундестаг партия АдГ (Alternative für Deutschland) сформировала третью по величине парламентскую фракцию.