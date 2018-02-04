Два человека погибли в результате обрушении стены дома в Омске

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту обрушения стены нежилого дома в Омске, повлекшей гибель двух человек, сообщили агентству "Интерфакс" в следственном управлении СКР по Омской области.

"Во время разбора нежилого двухэтажного дома обрушилась стена, под завалом погибли мужчины 1966 и 1971 годов рождения из соседнего реабилитационного центра", - сообщили в управлении.

На месте работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Также предстоит разобраться, каким образом в доме оказались погибшие.