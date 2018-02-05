Движение электропоездов на участке Реутов - Балашиха возобновлено

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Движение электропоездов на участке Реутов - Балашиха, приостановленное из-за падения дерева на пути, возобновлено, сообщается на сайте МЖД.

"Железнодорожники убрали упавшую массивную сосну на пути на участке Реутов - Балашиха, обследовали инфраструктуру и, убедившись в безопасности, возобновили движение поездов на этой ветке Горьковского направления Московской железной дороги", - говорится в сообщении. Сейчас движение поездов на направления МЖД проходит в штатном режиме.

В воскресенье вечером дерево упало на железнодорожные пути, перекрыв движение поездов. Похожая ситуация сложилась вечером на "голубой" ветке московского метро.