Ребенок пострадал от льва в зоопарке Уссурийска

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Стало известно о нападении льва на ребенка в зоопарке Уссурийска. Малолетняя девочка пострадала от лап животного в конце марта прошлого года.

Мать девочки обратилась в прокуратуру Приморья. Она рассказала, что лев через клетку дотянулся до ребенка и ударил лапой. Документы по заявлению передали в следственные органы, которые решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно о нападении леопарда на мальчика в том же зоопарке. Ребенка доставили в больницу.