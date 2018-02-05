Кремль не счел список Титова прерогативой президента

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Гарантия неприкосновенности предпринимателей, которые желают вернуться в Россию - это не прерогатива президента РФ, лучшей гарантией является отечественное законодательство, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно же, речь идет о гражданах России, о предпринимателях. Кто-то из них в ладах с законом, кто-то из них не в ладах с законом. Тем более мы знаем, что Лондон - это место, где живет много людей, которые не в ладах с законом в нашей стране", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту список предпринимателей, которые хотели бы вернуться в Россию, и будет ли глава государства лично гарантировать их безопасность.

Он добавил: "Наилучшей гарантией является действующее законодательство Российской Федерации. И в данном случае это не прерогатива президента".

"Но, безусловно, если такое письмо поступит, то оно будет рассмотрено, наверняка, оно будет перенаправлено соответствующим службам, органам, которые или имели вопросы к этим гражданам, или имеют до сих пор", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков заметил, что в администрации президента соответствующего письма пока не видели. "Пока мы в администрации президента узнали об этом тоже из сообщений СМИ, и пока мы подобного письма или обращения Бориса Титова не видели, поэтому в деталях не знаем, о чем идет речь", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Титов сообщил в своем фейсбуке, что он передал Путину список бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании, но хотят вернуться. Он не опубликовал список, но сказал, что там уже больше десяти имен, а обращения продолжают поступать.

В минувшую субботу Титов побывал в Лондоне, где встретился с некоторыми опальными бизнесменами. По информации "Коммерсанта" , их имена есть в поданном списке. Среди них Илья Юров, Георгий Трефилов, Владимир Ашурков, Анатолий Локтионов, Рамиль Бульганов, Алексей Шматко и Евгений Чичваркин. Источники газеты не подтвердили, что названные бизнесмены хотят участвовать в том, что называется программой помилования.

Сейчас Борис Титов участвует в президентской гонке.