В предвыборной гонке-2018 осталось восемь участников

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Из заявивших о желании баллотироваться в президенты РФ на предстоящих выборах 70 претендентов, кандидатами в президенты остаются восемь, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На начальном этапе заявляли о своем желании баллотироваться в президенты РФ 70 кандидатов от 24 партий и 46 самовыдвиженцев. Потом реально провели мероприятия по выдвижению кандидатов 22 политические партии, и состоялись собрания 15 групп избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения кандидатов. Затем 36 кандидатов представили документы в ЦИК для выдвижения. После рассмотрения представленных документов в ЦИК к сбору подписей смогли приступить 16 кандидатов, а еще два кандидата, как выдвиженцы от парламентских партий (Павел Грудинин и Владимир Жириновский) были зарегистрированы сразу", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.

Из 16 кандидатов в президенты, собиравших подписи, в ЦИК их не представили девять кандидатов, выдвинутых политическими партиями, и один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

Памфилова сообщила, что подписные листы в ЦИК представили пять кандидатов, выдвинутых политическими партиями, и один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения. В их числе Сергей Бабурин - представил 104 902 подписи, собранных в 46 субъектах, Владимир Путин - 314 837 подписей из 80 субъектов РФ, Ксения Собчак - 104 929 подписей из 56 субъектов РФ, Максим Сурайкин - 104 918 подписей из 64 регионов, Борис Титов - 105 тыс. подписей из 55 субъектов, Григорий Явлинский - 105 тыс. подписей из 81 региона.

На данный момент в избирательной кампании по выборам президента РФ принимают участие восемь кандидатов - Жириновский и Грудинин уже зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты РФ, а также шесть кандидатов, подписные листы которых проверяются ЦИК.

Проверке подлежат 60 тыс. подписей, отобранных методом случайной выборки. В случае, если брак подписей будет превышать пять процентов, то будет проведена повторная случайная выборка в количестве 30 тыс. подписей. Если по результатам общей проверки количество недействительных и недостоверных подписей будет превышать пять процентов, то ЦИК будет вынужден отказать в регистрации этому кандидату.