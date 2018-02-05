Структуры "Росатома" разработают технологии анализа расплава реактора АЭС "Фукусима"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - АО "Техснабэкспорт" в консорциуме с ФГУП "РосРАО", АО "Радиевый институт Хлопина" и АО "ГНЦ НИИАР" выиграло тендер на разработку технологий анализа изменения свойств кориума (смесь ядерного топлива с бетоном, образующаяся в результате расплавления активной зоны реактора) в процессе старения.

По сообщению "Техснабэкспорта", итоги тендера подведены в конце января. Проект администрирует японский Исследовательский институт Mitsubishi (MRI).

В рамках проекта организации "Росатома" изучат образцы кориума и лав аварийной Чернобыльской АЭС и изготовят модельные образцы топливных осколков АЭС "Фукусима" для разработки прогнозной модели изменения характеристик кориума с целью использования при ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима".

Как отметила глава "Техснабэкспорта" Людмила Залимская, которую цитирует пресс-служба, - "мы рассматриваем победу в тендере MRI как еще один важный шаг в развитии сотрудничества с нашими японскими партнерами в области бэк-энд".

Ранее сообщалось, что ФГУП "РосРАО" в консорциуме с "Техснабэкспортом" создадут нейтронный детектор для поиска фрагментов топлива на АЭС "Фукусима".

Компании были выбраны MRI для выполнения ТЭО проекта в рамках первой стадии субсидируемой программы по выводу из эксплуатации и обращению с загрязненной водой. Целью проекта является разработка метода наиболее точного поиска и идентификации топливных фрагментов на АЭС "Фукусима".

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к масштабной аварии.

"Техснабэкспорт" - 100%-ная "дочка" "Атомэнергопрома" (входит в структуру ГК "Росатом"), занимается экспортом ядерных материалов и услуг по обогащению урана. На мировом рынке работает под брендом Tenex.