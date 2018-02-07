Россия и Япония разработают соглашение для совместной хоздеятельности на Курилах

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Япония и Россия намерены разработать к следующей встрече на уровне замминистров двух стран юридическую основу для ведения совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, заявил начальник политического отдела посольства Японии в России Ёсида Кэнсукэ.

"Вчера заместители министров обсудили вопрос о юридической основе проведения проектов. Мы обменялись соображениями",- сказал Ёсида Кенсуке на брифинге в Москве по итогам встречи.

"Мы планируем провести встречу ещё одной рабочей группы, после заседания рабочей группы будет ещё одна встреча замминистров. В ходе этих консультаций вопросы, касающиеся юридической основы, будут разработаны", - сказал он журналистам в среду.