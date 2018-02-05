В Татарстане под снежной лавиной погиб 15-летний подросток

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Снежная лавина сошла в овраге в Чистопольском районе Татарстана и накрыла 15-летнего подростка, мальчик погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошел в понедельник днем в овраге на улице Пушкина в деревне Данауровка Чистопольского района республики.

Как выяснилось из опроса одноклассников погибшего, ребята гуляли вдоль оврага. Их друг оступился и стал падать вниз, на дно оврага. В этот момент за ним покатился снеговой вал, и мальчика засыпало снегом.

"Двое ребят спустились вниз и стали откапывать своего друга, а третий побежал в деревню за взрослыми и мамой пострадавшего мальчика. Но мальчики нашли его не сразу, поэтому он уже не дышал", - говорится в пресс-релизе.

Прибежавшая мама мальчика позвонила в службу 112 и в скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть подростка.

Как сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя пресс-службы управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, по данному факту организована доследственная проверка.