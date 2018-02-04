Из-за непогоды в Москве повалено более 2 тыс. деревьев

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. деревьев в Москве упали под тяжестью льда и снега, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в твиттере в воскресенье.

"Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме", - отметил мэр Москвы.

Из-за сильного снегопада, порывистого ветра синоптики объявили в Москве оранжевый уровень опасности, в столичном главке МЧС создан оперативный штаб в связи с сильным снегопадом в Москве. Штормовое предупреждение в столичном регионе действует до понедельника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате разгула стихии в Москве погиб один человек, пострадали пятеро.

По данным синоптиков, за минувшие сутки в городе выпало 23 мм осадков или около 64% месячной нормы. Высота сугробов с утра субботы увеличилась с 32 до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения.