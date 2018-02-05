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Дело о гибели детей на Сямозере направлено в суд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели 14 детей в июне 2016 года на карельском Сямозере.

"Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых граждан, причастных к трагедии на озере Сямозеро", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в понедельник.

По делу проходят директор лагеря и еще пять человека. В зависимости от роли они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), пояснили в ведомстве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пряжинский районный суд Республики Карелия, говорится в сообщении.

Гибель детей на Сямозере

По версии следствия, директор ООО "Парк-Отель "Сямозеро" совместно с начальником принадлежащего обществу детского оздоровительного лагеря и еще с двумя работниками учреждения не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере и не обеспечили соответствие услуг, предоставляемых по путевкам, требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья.

"В результате трое работников лагеря с 17 по 18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход в акваторию озера Сямозеро Республики Карелия на неисправном плавсредстве с превышением грузоподъемности", - отметили в Генпрокураторе.

При этом, согласно сообщению, дети не были обеспеченны спасательными жилетами по размеру, сотрудники лагеря не являлись инструкторами детско-юношеского туризма и не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики, а также навыками управления рафтом и каноэ, что в условиях шторма повлекло гибель 14 детей. Из-за указанных действий должностных лиц выжившие дети получили телесные повреждения.

Теги: Сямозеро
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