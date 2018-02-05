Участницу Pussy Riot оштрафовали за акцию в поддержку режиссера Сенцова

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Якутский городской суд оштрафовал участницу группы Pussy Riot Ольгу Борисову за несанкционированную акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

"Меня оштрафовали на 20 тысяч рублей после акции в Якутске в поддержку Олега Сенцова", - написала Борисова в понедельник у своем твиттере.

6 августа 2017 года Борисова и еще одна участница группы Мария Алехина провели акцию в Якутске около ИК-1, где Сенцов отбывает наказание, развернув плакат с надписью Free Sentsov. На следующий день девушки были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в Якутский городской суд. Однако судья вернул административные материалы в полицию для устранения недостатков, а Борисова и Алехина были освобождены из зала суда.

В пресс-службе МВД по Якутии сообщили, что девушкам инкриминируют нарушение ч.4 ст.5 ФЗ N54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Подробности дела в полиции не стали комментировать.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.