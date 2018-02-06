Глава СКР раскритиковал декриминализацию домашнего насилия

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает необходимым вернуться к вопросу о декриминализации домашнего насилия, полагая, что преступность переместилась с улиц в приемные семьи.

"И еще одна тема: года полтора назад был внесен, хотя мы были против, закон о домашнем насилии. Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие",- сказал Бастрыкин во вторник, выступая на коллегии ведомства.

"Мы задушили уличную преступность против детей. Мы побороли, маньяков на улице уже нет, но они переместились в семьи, причем в приемные семьи", - добавил он.

"Давайте вернемся к этой теме", - предложил председатель СК.

Госдума в январе прошлого года приняла законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. При этом второй и последующий случаи домашнего насилия было решено оставить уголовными преступлениями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил тогда, что при выработке позиции по законопроекту о декриминализации мелких семейных побоев депутаты руководствовались заботой о сохранении крепких семей и соцопросами, согласно которым почти 60% россиян поддерживают мягкое отношение к конфликтам в семье без последствий для здоровья.