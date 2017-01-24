В Госдуме объяснили декриминализацию насилия заботой о крепких семьях

Кроме того, депутаты ссылаются на соцопросы, согласно которым 60% россиян поддерживают мягкое наказание за побои в семье, если те не повлекли тяжелых последствий

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при выработке позиции по законопроекту о декриминализации мелких семейных побоев депутаты руководствовались заботой о сохранении крепких семей и соцопросами, согласно которым почти 60% россиян поддерживают мягкое отношение к конфликтам в семье без последствий для здоровья.

"Мы смотрели и анализ, и итоги социологических исследований, и мы видим, что большинство общества - 59% - высказалось за то, чтобы жестко не регулировать вопросы в таких незначительных конфликтах, которые не повлекли вред здоровью", - сказал он журналистам во вторник. Володин отметил, что во втором чтении законопроект Госдума будет рассматривать на заседании среду.

По его словам, статья в Уголовном кодексе, которая регулирует вопросы наказания за семейные побои, вводит такую же ответственность и за недопустимые поступки в межнациональных вопросах, и при разжигании межрелигиозной розни.

Депутаты исходят из того, что необходимо сделать все для сохранения семьи, создания условия для того, чтобы семьи были крепкими, сказал Володин. "Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью, нам важно, чтобы эти вопросы воспринимались обществом так, что государство создает условия для создания крепких семей. Но вместе с этим должны быть меры защиты от семейного насилия, и здесь необходим диалог. Этот диалог проведен", - сказал спикер палаты.

Летом этого года Госдума приняла законопроект, согласно которому за побои внутри семьи, не повлекшие вред здоровью, с первого раза предусмотрено уголовное наказание, а если побои без последствий были совершены незнакомыми людьми, то в первом таком случае предусмотрено административное наказание, а только со второго раза - уголовное. Законопроект, который Госдума будет рассматривать в среду во втором чтении, исправляет эту ситуацию и определяет, что легкие побои в семье, совершенные впервые, будут караться как административное правонарушение, а при вторичном случае уже как уголовное преступление.