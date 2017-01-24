Главные новости
В РоссииМизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детейВ РоссииСлова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОРВ миреСМИ узнали о размещении у границ России китайских межконтинентальных ракет
В России

В Госдуме объяснили декриминализацию насилия заботой о крепких семьях

Кроме того, депутаты ссылаются на соцопросы, согласно которым 60% россиян поддерживают мягкое наказание за побои в семье, если те не повлекли тяжелых последствий

В Госдуме объяснили декриминализацию насилия заботой о крепких семьях
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при выработке позиции по законопроекту о декриминализации мелких семейных побоев депутаты руководствовались заботой о сохранении крепких семей и соцопросами, согласно которым почти 60% россиян поддерживают мягкое отношение к конфликтам в семье без последствий для здоровья.

"Мы смотрели и анализ, и итоги социологических исследований, и мы видим, что большинство общества - 59% - высказалось за то, чтобы жестко не регулировать вопросы в таких незначительных конфликтах, которые не повлекли вред здоровью", - сказал он журналистам во вторник. Володин отметил, что во втором чтении законопроект Госдума будет рассматривать на заседании среду.

В РоссииКаждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семьеКаждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семьеЧитать подробнее

По его словам, статья в Уголовном кодексе, которая регулирует вопросы наказания за семейные побои, вводит такую же ответственность и за недопустимые поступки в межнациональных вопросах, и при разжигании межрелигиозной розни.

Депутаты исходят из того, что необходимо сделать все для сохранения семьи, создания условия для того, чтобы семьи были крепкими, сказал Володин. "Нам важно, чтобы не было вмешательства в семью, нам важно, чтобы эти вопросы воспринимались обществом так, что государство создает условия для создания крепких семей. Но вместе с этим должны быть меры защиты от семейного насилия, и здесь необходим диалог. Этот диалог проведен", - сказал спикер палаты.

Летом этого года Госдума приняла законопроект, согласно которому за побои внутри семьи, не повлекшие вред здоровью, с первого раза предусмотрено уголовное наказание, а если побои без последствий были совершены незнакомыми людьми, то в первом таком случае предусмотрено административное наказание, а только со второго раза - уголовное. Законопроект, который Госдума будет рассматривать в среду во втором чтении, исправляет эту ситуацию и определяет, что легкие побои в семье, совершенные впервые, будут караться как административное правонарушение, а при вторичном случае уже как уголовное преступление.

Теги: Госдума, Вячеслав Володин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Минюст выступил за корректировку нормы о многократных нарушениях проведения митинговМинюст выступил за корректировку нормы о многократных нарушениях проведения митингов
Формулировки статьи 212.1 УК РФ допускают неопределенность толкования, отметила представитель Минюста на заседании в КСПодробнее
Слова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОРСлова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОР
Федерация еврейских общин обвинила вице-спикера Госдумы в распространении антисемитских мифовПодробнее
Мизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детейМизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детей
Так сенатор отреагировала на сообщения о развращении несовершеннолетних педагогами одной из московских школПодробнее
Генпрокуратура и ученые-юристы встали на сторону Ильдара ДадинаГенпрокуратура и ученые-юристы встали на сторону Ильдара Дадина
Они усомнились в общественной опасности его нарушений и справедливости наказания, отмечает газета "Коммерсант"Подробнее
Российские власти разработали законопроект для идентификации пользователей мессенджеровРоссийские власти разработали законопроект для идентификации пользователей мессенджеров
Операторы должны будут обеспечить идентификацию пользователей, но получат возможность заключать договоры онлайнПодробнее
"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целях"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целях
Ранее Алексей Навальный сообщил, что сервис попросил его соратника прекратить сбор на средств на президентскую кампаниюПодробнее
Убившая девочку няня из Узбекистана направлена лечиться принудительноУбившая девочку няня из Узбекистана направлена лечиться принудительно
Ее освободили от уголовного наказания в связи с невменяемостьюПодробнее
В "Справедливой России" прокомментировали уход МизулинойВ "Справедливой России" прокомментировали уход Мизулиной
Выход сенатора из партии связали с изменением ее позиции о государственном вмешательстве в дела семьиПодробнее
Судья КС РФ в особом мнении назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"Судья КС РФ в особом мнении назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"
На прошлой неделе суд рассмотрел обращение министерства и пришел к выводу, что решение ЕСПЧ о компенсации экс-акционерам неисполнимо, так как противоречит КонституцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 января6 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Инаугурация Дональда Трампа13 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детейВ РоссииСлова Петра Толстого о "выскочивших из-за черты оседлости" возмутили ФЕОРВ миреСМИ узнали о размещении у границ России китайских межконтинентальных ракетВ РоссииГенпрокуратура и ученые-юристы встали на сторону Ильдара Дадина
Задержанным в Вашингтоне журналистам из РФ и США предъявили обвинения
Мантуров заявил о стабильных поставках SSJ-100 несмотря на найденные дефекты
Россиянам разрешили въезд в Армению по внутренним паспортам
Минюст выступил за корректировку нормы о многократных нарушениях проведения митингов
Минтранс проработает вариант однократного повышения тарифа "Платона"
Минкультуры упрекнули в значительном финансировании "Сатирикона" с единственной постановкой
ФСБ обвинила Microsoft и Cisco в противодействии закону о кибератаках
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи