Расследование "дагестанского дела" началось летом 2015 года

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывшие высокопоставленные чиновники Дагестана были задержаны в рамках уголовного дела, которое расследуется с лета 2015 года, передает корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда Москвы.

"Суду представлены постановления о возбуждении уголовных дел от 31 июля 2015 года, 22 октября 2015 года, 10 ноября 2015 года, 14 апреля 2016 года, 3 августа - два дела были возбуждены, 14 ноября 2016 года, 24 ноября 2017, 4 февраля 2017 года, постановление о соединении указанных дел в одно производство", - огласила материалы дела, представленные следствием, судья Наталия Дударь, которая рассматривает вопрос об аресте бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова.

Также в материалах дела содержится справка-меморандум начальника УФСБ по Дагестану, генерала Сергея Варламова, который описывает обстоятельства преступления, инкриминируемого экс-главе дагестанского министерства образования. Так, следует из справки, один из местных бизнесменов, который входил в группу, якобы организованную для хищения выделенных ведомству в 2013-2014 годах бюджетных средств, платил откаты Шахову, отремонтировал его рабочий кабинет и делал ему дорогостоящие подарки.

Следствие просит отправить Шахова под арест до 5 апреля.

Шахов, врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, а также два заместителя последнего - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов были задержаны накануне и доставлены в Москву. Всем троим предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу Дагестана, в результате чего республиканскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).