В Кремле отказались считать кризисом ситуацию с дагестанскими чиновниками

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане является результатом системной работы правоохранительных органов, а отставка республиканского правительства не свидетельствует о политическом кризисе в регионе, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, президенту докладывают о действиях правоохранительных органов в отношении таких высокопоставленных представителей (региональных властей), а в остальном это вопрос правоохранительных органов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, знает ли президент РФ Владимир Путин об антикоррупционной операции в Дагестане.

На вопрос, не рассматривают ли в Кремле ситуацию в Дагестане и отставку регионального правительства как глубокий политический кризис в республике, Песков сказал: "Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это проблема не одного региона, такие действия имели место по всей стране".

Он подчеркнул, что "это системная работа по всем регионам, и где необходимо, такие действия проводятся". "Президент неоднократно говорил, что это не компанейщина, а последовательная целенаправленная и системная работа", - заключил Песков.

Как сообщалось, накануне были задержаны врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Позже они были доставлены в Москву, где им было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей.

Как ожидается, во вторник Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об их аресте, следствие уже обратилось с соответствующим ходатайством. Тем временем, в понедельник врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и на следующий день предложил кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост премьера региона.