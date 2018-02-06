Минобрнауки заинтересовалось увольнением преподавателя в Таганроге после жалобы Медведеву

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минобрнауки России считает сомнительным решение об увольнении профессора Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко, пожаловавшегося в правительство России на низкие зарплаты в его учреждении.

"Мы уведомлены об обращении регионального министерства в региональную трудовую инспекцию с просьбой о проверке и рассчитываем, что в рамках этой проверки будет дана оценка действий руководства техникума и обеспечена защита всех прав педагога, чей трудовой стаж и опыт ставит под сомнение подобный вердикт организации", - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В пресс-службе пояснили, что руководство Минобрнауки уже запросило власти Ростовской области относительно увольнения преподавателя и "внимательно следит за ситуацией".

Накануне глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов обратился к главе Минобрнауки РФ Ольги Васильевой с просьбой взять под личный контроль ситуацию с увольнением Макаренко.

Как сообщалось, заместитель директора, профессор Таганрогского металлургического техникума Макаренко был уволен из учреждения. По версии руководства техникума, преподаватель получил в январе этого года два выговора подряд, что и послужило причиной увольнения. Между тем, глава СПЧ в письме Васильевой указывает на то, что заслуженный учитель, почетный работник профессионального образования России Макаренко отработал в техникуме Таганрога 40 лет и за все это время не имел ни одного выговора, а потому официальная причина увольнения "выглядит весьма неубедительно".

Сам Макаренко заявлял в СМИ, что причиной его увольнения стала критика руководства техникума - инициативная группа преподавателей учреждения во главе с ним написала обращение в правительство РФ, в котором было указано на то, что преподавателям на протяжении долгого времени не индексировали зарплаты. Макаренко намерен обжаловать увольнение в судебном порядке.