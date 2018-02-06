На базе Академии Эйфмана в Петербурге создадут детский театр балета

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Детский театр балета на базе Академии танца Бориса Эйфмана появится в Петербурге до конца года, сообщил журналистам во вторник балетмейстер.

"В конце года мы достроим детский театр танца. Сначала у нас была идея просто построить школьный театр при академии, как это действует почти в каждой балетной школе. В итоге мы пришли к тому, чтобы построить на базе школьного театра публичный городской детский театр танца", - сказал Эйфман.

По его словам, театр будет рассчитан на 500 мест, его сцена не будет уступать сцене Александринки, а техническое оснащение будет даже лучше.

"Это будет еще одна площадка в городе, которая даст академии возможности для практики и концертной деятельности. В Петербург смогут приезжать как профессиональные, так и самодеятельные детские коллективы со всей России. Это будет часть образовательной программы федерального масштаба. Здесь, конечно, будут проходить спектакли как российских, так и международных коллективов", - отметил Эйфман.

Под детский театр танца власти Петербурга выделили здание бывшей школы на Введенской улице, дом 3. В настоящее время ведется реконструкция, после чего в здании расположатся учебные классы и театрально-сценическая площадка. Новый комплекс будет объединен с существующими на смежном земельном участке зданиями Академии танца, между ними построят подземный переход.

Вместе с тем балетмейстер посетовал, что продвижения в реализации проекта Дворца танцев Эйфмана нет.

"Решение о строительстве есть, проект есть, деньги есть, но ничего не делается. Ситуация совершенно не зависит от нас, а зависит от каких-то случайностей и совпадений, от других людей. Я все же надеюсь, что мечта многих любителей танца, чтобы в городе появился Дворец танцев, который станет одним из центров российского и петербургского балета, осуществится", - сказал Эйфман, отметив, что на месте будущего Дворца по-прежнему находится свалка с токсичными отходами.