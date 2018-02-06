В МВД сообщили о задержании девяти вагонов контрабандных арабских сигарет

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД РФ совместно с ФТС России задержали девять вагонов с 6 миллионами пачек контрабандных табачных изделий на сумму свыше 500 миллионов рублей.

"Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России установлено, что из одной из арабских стран транзитом в Российскую Федерацию осуществляется контрабанда табачных изделий", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейскими во взаимодействии с представителями ФТС России и при содействии ОАО "РЖД" в товарном поезде, следовавшем от станции Тайнча до города Москвы, обнаружены девять вагонов. В них за мешками с пшеничными отрубями и древесными опилками находились коробки с арабскими сигаретами известных производителей. На табачных изделиях отсутствовали акцизные марки.

Как позднее уточнили в пресс-службе ФТС в вагонах на железнодорожных станциях Солнечная и Лосиноостровская в Москве были обнаружены 6,35 млн пачек сигарет известных марок и 174 тысяч упаковок курительного табака без российских марок акцизного сбора, а также без предупреждающих надписей. Табачные изделия произведены в ОАЭ, груз поступил с территории Казахстана.

Общий вес изъятой контрабандной продукции составляет более 360 тонн, сообщили в ФТС. С учетом неуплаченных таможенных платежей и акцизов сумма ущерба, нанесенного бюджету РФ, по предварительным оценкам, составляет около 1 млрд рублей, отметили в пресс-службе.

МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий) и части 6 статьи 171.1 УК РФ (оборот товара без маркировки).