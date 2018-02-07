Титов зарегистрирован кандидатом на пост президента РФ от "Партии Роста"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала кандидатом на должность президента России Бориса Титова, выдвинутого от "Партии Роста".

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее постановление было принято в среду на заседании ЦИК РФ.

Как отмечается в тексте постановления Центризбиркома, для регистрации Титова было представлено 105 тысяч подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тысяч подписей.

"Недостоверными и недействительными признано 2611, или 4,35%, подписей. Количество представленных подписей избирателей, за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 102 тысячи 389, что является достаточным для регистрации кандидата", - говорится в тексте постановления.