Бизнес-омбудсмен Титов обнародовал список желающих вернуться в РФ бизнесменов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова, направленном президенту России Владимиру Путину, представлен список из 16 российских бизнесменов, готовых вернуться в Россию при определенных условиях. Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в аппарате бизнес-омбудсмена, отметив, что большинство предпринимателей сейчас находятся в Великобритании.

В списке названы: Шматко Алексей Игоревич - Пенза; Петров Евгений Геннадьевич -Комсомольск-на-Амуре; Кильдигушев Азамат Халисович - Уфа; Капчук Сергей Александрович - Екатеринбург; Трефилова Г.Ю. - Москва; Делис Александр Петрович - Нижний Новгород; Власюк Павел Борисович - Нижний Новгород; Байгушев Александр Николаевич - Нижний Новгород; Рыжов Евгений Валерьевич - Москва; Ламаш Виктор Александрович - Москва; Кураев Леонид Николаевич - Калужская обл.; Бажанов Алексей Анатольевич - Москва; Каковкин Андрей Станиславович - Ростов-на-Дону; Дюльгеров Константин Иванович - Нижневартовск; Зюзин Владимир Геннадьевич - Санкт-Петербург; Дякун Василий Васильевич - Омск.

4 февраля Титов написал в фейсбуке, что передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

"История у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО. Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их из розыска, а на Родине дело продолжает висеть", - отметил бизнес-омбудсмен.

По его мнению, судебные дела людей из переданного списка необходимо пересмотреть. "Главная цель - "посмотреть в глаза", определить дальнейшие шаги по их юридической защите и дальнейшем возвращении в Россию", - заявил Титов

5 февраля в аппарате бизнес-омбудсмена "Интерфаксу" сообщили, что предприниматели, обращения которых изложены на 80 листах, просят обратить внимание на то, что они вынужденно находятся вне России, хотят вернуться и развивать отечественную экономику.

Предприниматели просят провести проверку законности их уголовного преследования и если в отношении кого-либо из них не будут выявлены процессуальные нарушения - рассмотреть возможность возвращения на Родину при условии "добровольного возмещения причиненного ущерба и при наличии надлежащих процессуальных гарантий".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду подтвердил, что список от Титова в Кремль поступил и будет изучен.

"Список поступил вчера в администрацию. Он будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе, в консультациях с соответствующими силовыми структурами, которые в свое время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам", - сказал Песков.