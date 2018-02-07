Росавиация нашла у Azur Air проблемы с безопасностью полетов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация видит серьезные проблемы с безопасностью полетов Azur Air, претензий к финансово-экономическому состоянию авиакомпании нет, заявил глава ведомства Александр Нерадько журналистам в среду.

"Самые главные проблемы связаны с безопасностью полетов, с поддержанием летной годности, с квалификационными отметками экипажей", - сказал Нерадько, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах авиационной выставки NAIS-2018.

"Только вчера провели совещание с участием руководства Azur Air, с представителями Ростуризма и поставили очень жесткие условия перед руководством компании с тем, чтобы они немедленно приступили к устранению недостатков. Не хочу их подробно раскладывать, но разговор был очень серьезный. Вчера на совещании Azur Air заявила, что готова представить документы об устранении недостатков на следующей неделе", - добавил он.

Вместе с тем, по словам Нерадько, ведомство не выявило у Azur Air большой кредиторской задолженности как у ушедшей с рынка "ВИМ-Авиа". "Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, на прошлой неделе Росавиация ограничила до 20 марта срок действия сертификата эксплуатанта крупнейшей в РФ чартерной авиакомпании Azur Air. Решение было принято после проверки, которую Росавиация провела в декабре 2017 года: в деятельности авиаперевозчика были выявлены "несоответствия и недостатки, касающиеся вопросов поддержания летной годности воздушных судов и организации летной работы", сообщало ведомство.