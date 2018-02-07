Срок выдачи загранпаспорта не по месту прописки сократили

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о сокращении с четырех до трех месяцев срока выдачи загранпаспорта не по месту прописки.

В настоящее время определено, что в случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту пребывания срок его оформления не должен превышать четырех месяцев. Решением Госдумы этот срок сокращается до трех месяцев. Изменение будет касаться как загранпаспорта с электронным чипом, так и без него.

В соответствии с действующим законом, если загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, его оформляют за один месяц. Срок выдачи паспорта гражданину, имеющему допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, сейчас не должен превышать три месяца. Срок оформления паспорта диппредставительством или консульским учреждением РФ также не должен сейчас превышать три месяца.